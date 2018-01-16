В Госдуме предложили увеличить штраф за отсутствие ОСАГО до 5 тысяч рублей

Предполагается, что новый законопроект поможет снизить количество нарушителей.

Москва. В Госдуме предложили увеличить сумму штрафа за отсутствие у водителей полиса ОСАГО. Как пишет РТ, денежное наказание могут увеличить до 5 тысяч рублей.

По информации издания, с такой инициативой выступил член комитета российского парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. По его мнению, новый законопроект поможет сократить число автовладельцев, не купивших страховой полис.

При этом отмечается, что сейчас система штрафов достаточно лояльна по отношению к нарушителям. Для тех, кто ездит без ОСАГО, денежное взыскание составляет всего 800 рублей. Также с 50-ти процентной скидкой его можно оплатить в течение 20 дней с момента вынесения постановления.

«Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки» - считает депутат Госдумы.