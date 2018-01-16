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      В Госдуме предложили увеличить штраф за отсутствие ОСАГО до 5 тысяч рублей

      12:40, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      12:40, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      318
      0
      #штрафы\n#водители\n#ОСАГО\n#Госдума\n#законопроект
      Фото: vk.com
      318
      0

      Предполагается, что новый законопроект поможет снизить количество нарушителей.

      Москва. В Госдуме предложили увеличить сумму штрафа за отсутствие у водителей полиса ОСАГО. Как пишет РТ, денежное наказание могут увеличить до 5 тысяч рублей.  

      По информации издания, с такой инициативой выступил член комитета российского парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.  По его мнению, новый законопроект поможет сократить число автовладельцев, не купивших страховой полис.  

      При этом отмечается, что сейчас система штрафов достаточно лояльна по отношению к нарушителям. Для тех, кто ездит без ОСАГО, денежное  взыскание составляет всего 800 рублей. Также с 50-ти процентной скидкой его можно оплатить в течение 20 дней с момента вынесения постановления.  

      «Таким образом, у автовладельца имеется соблазн, учитывая мизерность штрафа, ездить без ОСАГО до того момента, пока его не остановят сотрудники ГИБДД для проверки» - считает депутат Госдумы. 

      12:40, 16 января, 2018
      Александра Бобрович
      318
      0
      #штрафы\n#водители\n#ОСАГО\n#Госдума\n#законопроект

       

       

       

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