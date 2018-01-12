Каждый пятый россиянин в Новый год работал

Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Москва. 21% россиян, то есть примерно каждый пятый, встретил Новый год на рабочем месте. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.

Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили также, что новогодние праздники провели дома лишь 18% россиян. Для сравнения, еще год назад этот показатель составлял 27%.

42% участников опроса в каникулы часто ходили по гостям. 30% отдыхали на природе, 20% — катались на лыжах и коньках. В целом праздниками остались довольны 73% респондентов. В то же время 22% опрошенных предпочли бы провести зимние каникулы на южном курорте.