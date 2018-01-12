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      Каждый пятый россиянин в Новый год работал

      17:07, 12 января, 2018
      Евгений Кандаков
      17:07, 12 января, 2018
      Евгений Кандаков
      251
      0
      #отдых\n#Новый год\n#работа\n#социология\n#опросы\n#ВЦИОМ\n#каникулы
      Фото: pixabay.com
      251
      0

      Об этом говорят данные опроса, проведенного ВЦИОМ.  

      Москва. 21% россиян, то есть примерно каждый пятый, встретил Новый год на рабочем месте. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.   

      Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили также, что новогодние праздники провели дома лишь 18% россиян. Для сравнения, еще год назад этот показатель составлял 27%.   

      42% участников опроса в каникулы часто ходили по гостям. 30% отдыхали на природе, 20% — катались на лыжах и коньках. В целом праздниками остались довольны 73% респондентов. В то же время 22% опрошенных предпочли бы провести зимние каникулы на южном курорте.

      17:07, 12 января, 2018
      Евгений Кандаков
      251
      0
      #отдых\n#Новый год\n#работа\n#социология\n#опросы\n#ВЦИОМ\n#каникулы

       

       

       

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