Усыновить ребенка в России теперь станет проще

Правительство уменьшило список необходимых документов.

Москва. Россия. Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому россиянам теперь не нужно будет собирать множество бумаг для усыновление ребенка или установления опекунства. Документ размещен на сайте правительства, сообщает Life.

«Подписанным постановлением внесены изменения в ряд нормативных правовых актов правительства в целях упрощения порядка подачи гражданами заявлений и документов, необходимых для получения заключений о возможности быть усыновителями», — говорится в документе.

Так, из перечня необходимых для усыновленя бумаг исключена выписка из домовой книги, копия финансового лицевого счёта с места жительства, справка из ОВД, подтверждающую отсутствие судимостей, копия пенсионного удостоверения, справка из территориального органа Пенсионного фонда.

Эти документы сотрудники органов опеки и попечительства будут сами запрашивать у соответствующих организаций.