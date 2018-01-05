С начала 2018 года в России сократят 10 тыс сотрудников ГИБДД

Увольнения не коснутся тех, кто принимает экзамены у кандидатов в водители и занимается регистрационными действиями.

Москва. С 1 января в органах ГИБДД пройдут массовые сокращения. Как следует из указа Президента Владимира Путина, численность сотрудников должна уменьшиться на 10 тыс.человек, пишет Газета ру.

Сокращения не коснутся тех, кто занимается регистрационными действиями и принимает экзамены у будущих водителей.

Уволенные работники смогут перевестись на вакантные должности в системе МВД.

«Установить с 1 января 2018 года предельную штатную численность органов внутренних дел РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета в количестве 894 871 единицы, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ в количестве 746 859 человек, федеральных государственных граждански служащих — 17 199, работников — 130 813 человек», - сообщается в указе.