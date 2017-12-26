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      Центризбирком разрешил Ксении Собчак начать сбор подписей в свою поддержку

      17:18, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      17:18, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      182
      0
      #политика\n#ЦИК\n#партии\n#Ксения Собчак\n#выборы Президента РФ
      Фото: instagram.com/xenia_sobchak
      182
      0

      Накануне телеведущая подала документы на регистрацию в качестве кандидата в Президенты России.  

      Москва. Ксения Собчак может открыть спецсчет для формирования избирательного фонда и приступить к сбору подписей граждан, готовых поддержать ее на выборах в Президенты РФ. Разрешение на это дал телеведущей во вторник, 26 декабря, ЦИК России, пишет RT

      В понедельник телеведущая подала в Центризбирком документы для выдвижения на высшую должность. Ранее, 23 декабря, съезд «Гражданской инициативы» выдвинул Ксению Собчак своим кандидатом на выборы Президента России в 2018 году.   

      Данная партия не представлена в Госдуме, поэтому кандидату предстоит собрать в свою поддержку 100 тысяч подписей. В октябре Ксения Собчак заявляла, что примет участие в выборах в качестве «кандидата против всех».

      17:18, 26 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      182
      0
      #политика\n#ЦИК\n#партии\n#Ксения Собчак\n#выборы Президента РФ

       

       

       

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