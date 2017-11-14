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      Россияне будут получать загранпаспорта на месяц быстрее

      11:48, 14 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:48, 14 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
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      #туризм\n#путешествия\n#заграница\n#паспорт\n#виза
      Фото: pixabay.com
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      Законопроект об этом подготовило правительство.  

      Москва. Получение загранпаспортов россиянами сократится с нынешних 4 месяцев до 3. Законпроект об этом распорядился внести в Госдуму премьер-министр Дмитрий Медведев. 

      Как сообщается на официальном сайте правительства РФ, глава кабмина поручил направить на рассмотрение законодателям изменения в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию». 

      «Законопроектом предлагается сократить срок оформления и выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего его личность за пределами России, в том числе содержащего электронный носитель информации, в случае подачи заявления о выдаче по месту пребывания с четырёх месяцев до трёх месяцев. Принятие законопроекта позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки», - отмечается на сайте правительства РФ.

      11:48, 14 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      74
      0
      #туризм\n#путешествия\n#заграница\n#паспорт\n#виза

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