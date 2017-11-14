Россияне будут получать загранпаспорта на месяц быстрее

Законопроект об этом подготовило правительство.

Москва. Получение загранпаспортов россиянами сократится с нынешних 4 месяцев до 3. Законпроект об этом распорядился внести в Госдуму премьер-министр Дмитрий Медведев.

Как сообщается на официальном сайте правительства РФ, глава кабмина поручил направить на рассмотрение законодателям изменения в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

«Законопроектом предлагается сократить срок оформления и выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего его личность за пределами России, в том числе содержащего электронный носитель информации, в случае подачи заявления о выдаче по месту пребывания с четырёх месяцев до трёх месяцев. Принятие законопроекта позволит повысить удобство и доступность получения гражданами услуги по выдаче заграничных паспортов и уменьшить временные издержки», - отмечается на сайте правительства РФ.