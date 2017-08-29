В Росгидромете ответили на претензии Генпрокуратуры по поводу неточных прогнозов

Синоптикам могут вменить в вину последствия урагана, прошедшего по Москве в конце мая.

Москва. Прогноз Росгидромета накануне майского урагана, приведшего к гибели людей и большому материальному ущербу, был верным. Об этом заявил РБК замруководителя ведомства Игорь Шумаков.

Напомним, во вторник, 29 августа, стало известно о результатах проверки, организованной Генпрокуратурой по результатам стихийного бедствия, имевшего место в центральных регионах России в конце весны. Прокуроры проверили работу метеослужб по всей стране и по итогам предъявили претензии к Минприроды и Росгидромету.

В частности, главе Минприроды Сергею Донскому направили письмо, в котором говорилось об ошибке Росгидромета, которая привела к «катастрофическим последствиям» урагана 29 мая. Кроме того, прокуроры отметили, что не во всех регионах ведется мониторинг содержания в воздухе мелкодисперсной пыли и диоксинов.

Росгидромет, как уже сообщалось, с выводами проверки не согласен. В ближайшее время синоптики пообещали подготовить расширенный ответ Генпрокуратуре.

Напомним, по 29 мая в Москве и Московской области прошел ураган. Погибли 16 человек, ранения получили около 200. Порывы ветра достигали 30 м/с, повреждено более 30 тысяч деревьев, свыше 2 тысяч автомобилей, линии электропередач, многие здания. Ущерб составил порядка 200 млн рублей.