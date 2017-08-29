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      В Росгидромете ответили на претензии Генпрокуратуры по поводу неточных прогнозов

      14:43, 29 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      14:43, 29 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      15
      0
      #Минприроды\n#Росгидромет\n#ураган\n#жертвы\n#стихийное бедствие\n#Генпрокуратура
      Фото: pixabay.com
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      0

      Синоптикам могут вменить в вину последствия урагана, прошедшего по Москве в конце мая.

      Москва. Прогноз Росгидромета накануне майского урагана, приведшего к гибели людей и большому материальному ущербу, был верным. Об этом заявил РБК замруководителя ведомства Игорь Шумаков.  

      Напомним, во вторник, 29 августа, стало известно о результатах проверки, организованной Генпрокуратурой по результатам стихийного бедствия, имевшего место в центральных регионах России в конце весны. Прокуроры проверили работу метеослужб по всей стране и по итогам предъявили претензии к Минприроды и Росгидромету.  

      В частности, главе Минприроды Сергею Донскому направили письмо, в котором говорилось об ошибке Росгидромета, которая привела к «катастрофическим последствиям» урагана 29 мая. Кроме того, прокуроры отметили, что не во всех регионах ведется мониторинг содержания в воздухе мелкодисперсной пыли и диоксинов.  

      Росгидромет, как уже сообщалось, с выводами проверки не согласен. В ближайшее время синоптики пообещали подготовить расширенный ответ Генпрокуратуре.  

      Напомним, по 29 мая в Москве и Московской области прошел ураган. Погибли 16 человек, ранения получили около 200. Порывы ветра достигали 30 м/с, повреждено более 30 тысяч деревьев, свыше 2 тысяч автомобилей, линии электропередач, многие здания. Ущерб составил порядка 200 млн рублей.

      14:43, 29 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      15
      0
      #Минприроды\n#Росгидромет\n#ураган\n#жертвы\n#стихийное бедствие\n#Генпрокуратура

       

       

       

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