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      После продолжительного спада в России выросло потребление сладостей

      19:19, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      19:19, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      75
      0
      #экономика\n#торговля\n#статистика\n#пищевая промышленность\n#уровень жизни
      Фото: pixabay.com
      75
      0

      Граждане стали охотнее покупать торты и пирожные.  

      Москва. Россияне перестали экономить на тортах и пирожных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центра исследований кондитерского рынка.  

      В частности, о тренде на рост потребления сладкого говорит увеличение производства тортов, пирожных и других мучных изделий. В первом полугодии рост составил 8,6%. До этого в течение двух лет данный показатель только снижался.  

      По данным центра, в июне 2017 года потребление тортов и пирожных в среднем по стране установилось на уровне 2 кг на человека в пересчет на год. В 2016 году кондитерских изделий россияне употребляли в пределах 1,9 кг. А в целом выпуск сладостей в первом полугодии 2017 года вырос на 1,3% - до 1,7 млн тонн.  

      Эксперты считают, что до недавнего времени россияне старались сэкономить на десертах, и отказывались от покупки конфет, тортов и пирожных, либо приобретали их в меньшем количестве, чем прежде. Сейчас происходит обратный процесс.  

      Тем не менее, пока потребление тортов и пирожных далеко от докризисных 2,5 кг на человека в год, отмечают специалисты.

      19:19, 24 августа, 2017
      Аграфена Костромская
      75
      0
      #экономика\n#торговля\n#статистика\n#пищевая промышленность\n#уровень жизни

       

       

       

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