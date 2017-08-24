После продолжительного спада в России выросло потребление сладостей

Граждане стали охотнее покупать торты и пирожные.

Москва. Россияне перестали экономить на тортах и пирожных. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Центра исследований кондитерского рынка.

В частности, о тренде на рост потребления сладкого говорит увеличение производства тортов, пирожных и других мучных изделий. В первом полугодии рост составил 8,6%. До этого в течение двух лет данный показатель только снижался.

По данным центра, в июне 2017 года потребление тортов и пирожных в среднем по стране установилось на уровне 2 кг на человека в пересчет на год. В 2016 году кондитерских изделий россияне употребляли в пределах 1,9 кг. А в целом выпуск сладостей в первом полугодии 2017 года вырос на 1,3% - до 1,7 млн тонн.

Эксперты считают, что до недавнего времени россияне старались сэкономить на десертах, и отказывались от покупки конфет, тортов и пирожных, либо приобретали их в меньшем количестве, чем прежде. Сейчас происходит обратный процесс.

Тем не менее, пока потребление тортов и пирожных далеко от докризисных 2,5 кг на человека в год, отмечают специалисты.