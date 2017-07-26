В Госдуме стритрейсерам пригрозили конфискацией автомобилей

Также за гонки по городским улицам могут ввести уголовную ответственность.

Москва. В Госдуме создана рабочая группа по ужесточению ответственности за гонки по городским улицам и прочие нарушения правил дорожного движения, характерные для стритрейсеров. Об этом пишут «Известия».

В частности, уличных гонщиков хотят приравнять к хулиганам, распространив на них действие соответствующей статьи Уголовного кодекса. Для этого ее могут дополнить «агрессивным поведением» и «грубым нарушением общественного порядка при управлении транспортным средством», рассказал изданию глава рабочей группы депутатов, зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный.

Самих нарушителей предлагается наказывать лишением водительского удостоверения и конфискацией автомобиля. А за организацию незаконных гонок и участие в них могут ввести уголовную ответственность.

Добавим, итоговый документ, разработкой которого кроме депутатов занимаются представители МВД и Генпрокуратуры, а также ученые и общественники, представят на рассмотрение Госдумы в начале осенней сессии, заявил Анатолий Выборный.