Федеральный фонд защиты дольщиков может начать работу до ноября 2017 года

Об этом заявил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень.

Понятие «обманутый дольщик» должно исчезнуть в России. Об этом заявил в интервью «Известиям» министр строительства и ЖКХ Михаил Мень. По его словам, в ближайшее время все граждане, пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков, будут получать компенсации, либо квартиры.

В частности, министр сообщил, что федеральный фонд защиты дольщиков уже существует юридически, а для начала его фактической работы осталось получить «добро» от Совета Федерации и Президента. Необходимые для этого документы должны быть подписаны не позднее ноября этого года, считает Михаил Мень.

Глава ведомства пояснил, что в фонд будут в обязательном порядке отчислять 1,2% от средств, собранных застройщиком с дольщиков. В случае неоправданного долгостроя со стороны фирмы или ее банкротства, на эти деньги будут выплачивать компенсации пострадавшим, либо организовывать работы по завершению объекта.

Министр заявил, что в интересах многодетных семей, максимальный размер площади квартиры, за которую можно получить компенсацию, увеличен с первоначальных 100 квадратных метров до 120.

Также Мень отметил, что сегодня около 80% индустриального жилья в России строится с привлечением средств граждан. Наиболее проблемными регионами, с точки зрения обмана дольщиков, являются Самарская, Новосибирская, Ростовская, Московская области, а также Москва.

Помимо фонда, с недостроенными объектами будут работать власти на местах. До 1 августа в соответствии с распоряжением правительства они должны будут представить свои механизмы решения проблем обманутых дольщиков с указанием сроков по каждому дому. По этим документам Минстроем будет подготовлен и представлен доклад для кабмина.

Затем, по словам министра, до конца года предполагается создать единую информационную систему, включающую в себя все объекты, которые строятся с привлечением средств физических лиц, в том числе проблемные. Она будет работать подобно программе расселения аварийного жилья, с использованием индикатора-«светофора».

Если со сдачей того или иного объекта возникнут проблемы, он будет обозначен на карте сперва желтым, а в случае ухудшения ситуации - красным светом. Это сразу привлечет внимание федеральных властей, которые вместе с региональными займутся решением проблемы.