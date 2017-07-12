Эксперты назвали самые бюджетные курорты России

Список возглавили Туапсе, Махачкала и Судак.

Москва. Россиян сориентировали, где можно дешевле всего отдохнуть этим летом, не покидая страну. Аналитическое агентство ТурСтат опубликовало рейтинг самых недорогих и бюджетных внутренних курортов.

Перечень был составлен по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования. В среднем цена на проживание вдвоем на недорогих курортах России летом составляет от 1,5 до 2 тысяч рублей в сутки.

В топ-10 самых бюджетных мест отдыха России вошли (в порядке убывания) следующие города: Туапсе (Краснодарский край), Махачкала (Дагестан), Судак (Крым), Ейск (Краснодарский край), Ессентуки (Ставропольский край), Саки (Крым), Евпатория (Крым), Феодосия (Крым), Тамань (Краснодарский край) и Новороссийск (Краснодарский край).