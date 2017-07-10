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      В России изменили правила регистрации транспортных средств

      13:58, 10 июля, 2017
      Новичок
      13:58, 10 июля, 2017
      Новичок
      448
      0
      #авто\n#ГИБДД\n#автомобилисты\n#правила\n#нововведения\n#автомобиль
      Фото: pixabay.com
      448
      0

      Предусмотрены, в частности, льготы для тех, кто пользуется порталом госуслуг, а также водителей с ограниченными возможностями.  

      Москва. В правила регистрации транспортных средств внесен ряд поправок. Они вступили в действие с 10 июля, пишут «Известия».  

      Одно из новшеств - это упрощение порядка регистрации машин, у которых идентификационный номер съела ржавчина, или он был поврежден иным способом. Сделать это можно теперь в любом регистрационном подразделении.  

      Также из перечня обязательных для предъявления при регистрации транспортного средства документов исключен полис ОСАГО. Получение сведений о нем предусмотрено в электронном виде.  

      Кроме того, если автовладелец подал заявление на регистрацию машины через Единый портал госуслуг, он может сразу ехать на смотровую площадку без предварительной проверки документов.  

      Новые правила упрощают регистрацию транспортных средств для людей с ограниченными возможностями. Отдельным категориям таких лиц по требованию должен предоставляться сурдопереводчик. А если у инвалида есть собака-поводырь, он имеет право войти в помещение Госавтоинспекции вместе с четвероногим помощником.

      13:58, 10 июля, 2017
      Новичок
      448
      0
      #авто\n#ГИБДД\n#автомобилисты\n#правила\n#нововведения\n#автомобиль

       

       

       

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