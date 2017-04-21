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      Китаец пытался вывезти из России 240 фрагментов бивней мамонта

      11:52, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      11:52, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      108
      0
      #таможня\n#Китай\n#Россия\n#мамонты
      Фото: pixabay.com
      108
      0

      Окаменелости он спрятал в жилетке.

      Благовещенск. Амурская область. Гражданина Китая, пытавшегося вывезти 3 кг фрагментов бивней мамонта из России, задержали на международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ. Сотрудники таможни изъяли товар и направили на экспертизу, сообщает «Интерфакс».

      В отношении задержанного возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 Кодекса за незаконное перемещение через границу товара.

      «У иностранца были выявлены кости животного (предположительно фрагменты бивней мамонта) в количестве 240 штук, общим весом 3,1 кг. Гражданин КНР пытался вывезти их в жилетке с пришитыми изнутри карманами, которая находилась под верхней одеждой», - прокомментировала случившееся пресс-служба Благовещенской таможни.

      Известно, что это уже вторая попытка за месяц вывезти бивни мамонт через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ. В первом случае под одеждой жителя Китая обнаружили 16 фрагментов весом 3,3 кг. 

      11:52, 21 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      108
      0
      #таможня\n#Китай\n#Россия\n#мамонты
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