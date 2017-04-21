Китаец пытался вывезти из России 240 фрагментов бивней мамонта

Окаменелости он спрятал в жилетке.

Благовещенск. Амурская область. Гражданина Китая, пытавшегося вывезти 3 кг фрагментов бивней мамонта из России, задержали на международном пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ. Сотрудники таможни изъяли товар и направили на экспертизу, сообщает «Интерфакс».

В отношении задержанного возбудили дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 Кодекса за незаконное перемещение через границу товара.

«У иностранца были выявлены кости животного (предположительно фрагменты бивней мамонта) в количестве 240 штук, общим весом 3,1 кг. Гражданин КНР пытался вывезти их в жилетке с пришитыми изнутри карманами, которая находилась под верхней одеждой», - прокомментировала случившееся пресс-служба Благовещенской таможни.

Известно, что это уже вторая попытка за месяц вывезти бивни мамонт через пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ. В первом случае под одеждой жителя Китая обнаружили 16 фрагментов весом 3,3 кг.