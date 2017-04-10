В России могут появиться новые правила проезда перекрестков

Правила дорожного движения хотят приблизить к европейским.

Москва. Первый вице-премьер Игорь Шувалов поручил Минтрансу и МВД внести изменения в правила дорожного движения. Водителям, двигающимся по перекрестку с круговым движением, предоставят преимущество перед въезжающими на круг, сообщает «Коммерсантъ».

Сегодня, согласно ПДД, водители автомобилей, находящихся на круге, уступают дорогу тем, кто на него въезжает, если перед кругом поставлен знак «Уступи дорогу». Хотя по умолчанию действует и принцип «помехи справа», при котором преимущество отдается въезжающим на круг. По такому принципу организовано большинство круговых перекрестков в Москве. По итогам новых поправок, может быть закреплен общий принцип: двигающиеся по кругу автомобили всегда имеют преимущество, если нет знака «Уступи дорогу».

«Подобная практика, существующая практически во всем мире, зарекомендовала себя как более эффективная для регулирования движения. Поэтому логично ее применение и в России. Более того, многие наши граждане самостоятельно ездят за границу на автомобиле или арендуют его, и эта разница в ПДД может лишь создавать путаницу для водителей», сообщил представитель первого вице-премьера.

В крупных городах перед кругом поставили знаки, но не поменяли сам принцип. В результате, у многих водителей возникла путаница. Многие уверены, что у них на круге преимущество, но это не так, что нередко провоцирует аварию.

Шувалов поручил также создать «зоны успокоенного движения», в которых пешеходы смогут переходить дорогу в любом месте, а скорость автомобилей не должна превышать 10-20 км/ч.

«Юридически в разных городах мира такие зоны есть, а фактически — в Москве на Большой Дмитровке. В ПДД это надо закрепить, чтобы подобные улицы получили дальнейшее развитие. Это важно для обеспечения безопасности, чтобы водители были в курсе — люди могут выйти на проезжую часть на любом участке улицы», - пояснил глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский.

«Очень важно, чтобы при этом не снижалась безопасность движения, поэтому нововведения потребуют тщательной проработки и последующего информирования граждан», — сказал представитель Шувалова.

Эксперт по безопасности дорожного движения Катерина Соловьева отметила, что российские водители к «зонам успокоенного движения» еще не готовы. «Большое количество аварий происходит на пешеходных переходах, поэтому идею, когда пешеходам дадут возможность переходить дорогу, где им хочется, надо тщательно проработать», - отмечает Соловьева.