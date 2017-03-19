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      Представительнице России на Евровидении-2017 сделали операцию на спине

      18:03, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      18:03, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      362
      0
      #Евровидение\n#Москва
      Фото: кадр из клипа «Flame Is Burning»
      362
      0

      Юлия Самойлова осталась довольна результатом.

      Москва. Певица в инвалидном кресле Юлия Самойлова перенесла операцию на спине. Об этом пишет Газета.ru.

      «В сентябре месяце я начала собирать деньги на операцию, она мне требовалась, потому что в связи с моей болезнью мышцы спины перестают держать осанку. Я испугалась, стала искать. И мой выбор пал на Финляндию. Сейчас я довольна результатом», — сказала певица.

      Самойлова также отметила, что с момента операции прошло мало времени, в то время как на полное восстановление требуется один год.

      Напомним, что Юлия Самойлова представит Россию на Евроыидении-2017

      18:03, 19 марта, 2017
      Диана Ворончихина
      362
      0
      #Евровидение\n#Москва
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