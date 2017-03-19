Представительнице России на Евровидении-2017 сделали операцию на спине

Юлия Самойлова осталась довольна результатом.





Москва. Певица в инвалидном кресле Юлия Самойлова перенесла операцию на спине. Об этом пишет Газета.ru.

«В сентябре месяце я начала собирать деньги на операцию, она мне требовалась, потому что в связи с моей болезнью мышцы спины перестают держать осанку. Я испугалась, стала искать. И мой выбор пал на Финляндию. Сейчас я довольна результатом», — сказала певица.

Самойлова также отметила, что с момента операции прошло мало времени, в то время как на полное восстановление требуется один год.

Напомним, что Юлия Самойлова представит Россию на Евроыидении-2017.