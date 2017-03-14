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Россия разрешила ввоз дефицитных овощей из Турции

17:06, 14 марта, 2017
Диана Ворончихина
17:06, 14 марта, 2017
Диана Ворончихина
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#Турция\n#овощи\n#внешняя политика\n#импорт
Фото: pixabay.com
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Ранее правительство сняло запрет на поставки жвачки, соли, лука, цветной капусты, брокколи и гвоздики.

Москва. Россия разрешила импортировать из Турции только дефицитные овощи. Как пишут «Известия», Минсельхозе уверены, что помидоры и огурцы должны поставлять российские производители.

«Разрешены к ввозу только те позиции, которые существенно не влияют (на российских аграриев), более того, они дефицитные для нас. Непосредственно по овощам (помидорам и огурцам) позиция Минсельхоза, союза овощеводов и бизнеса... Мы понимаем прекрасно, что эту нишу должны сами занять и кормить российский народ овощами российского производства», - сказал министр сельского хозяйства России Александр Ткачев.

Также Ткачев отметил, что производство огурцов и томатов в стране активно растет — около 30% в год.

На прошлой неделе в России сняла запрет на поставки жвачки, лука, соли, брокколи, цветной капусты и гвоздики из Турции.

17:06, 14 марта, 2017
Диана Ворончихина
14
0
#Турция\n#овощи\n#внешняя политика\n#импорт

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