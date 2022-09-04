Глава Чечни назвал свое пребывание на нынешнем посту слишком длительным

Грозный. Чечня. О желании отдохнуть от работы на посту главы Чечни заявил глава республики Рамзан Кадыров. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал политика.

«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете», — приводит издание слова Кадырова.

При этом Кадыров напомнил чеченскую поговорку: «Каким бы гость ни был долгожданным и уважаемым, если он вовремя уезжает, то это еще приятнее».

Издание отмечает, что в очередной раз главой региона Кадыров был избран осенью 2021 года, его полномочия истекают в 2026 году. При этом глава Чечни уже не в первый раз заявляет о желании уйти в отставку. Он возглавляет республику с 2007 года, дольше всех остальных руководителей российских регионов.

Так, в 2016 году Рамзан Кадыров дал понять, что если президент России Владимир Путин попросит его оставить нынешнюю должность, он сделает это без колебания. На досуге политик пообещал заняться домашними делами, семьей и «решением определенных задач в интересах России».

Добавим, в настоящее время Кадыров активно поддерживает отряды из Чечни, принимающие участие в спецоперации на Украине, посещает своих земляков на передовой, информирует в соцсетях и мессенджерах об их успехах.