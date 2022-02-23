Россия установила дипотношения с ДНР и ЛНР и эвакуирует персонал посольства на Украине

Москва. Россия вывезет персонал дипломатических миссий из Украины и примет у себя официальных послов ДНР и ЛНР. Эти заявления опубликованы вечером 22 февраля на официальном сайте МИД РФ.

Решение об эвакуации сотрудников посольства и консульств с территории Незалежной принято в связи с угрозой жизни и здоровью дипперсонала и отсутствием гарантий их безопасности с украинской стороны.

«С 2014 г. неоднократным нападениям подвергалось Посольство России в Киеве и Генеральные консульства нашей страны в Одессе, Львове и Харькове. Провокации регулярно устраивались в отношении Российского центра науки и культуры в Киеве, нанесен вред здоровью его руководителя, а также причинен ущерб имуществу Центра. Объектами агрессивных действий становились и российские дипломаты. В их адрес поступали угрозы физической расправы. Совершались поджоги их автотранспорта. Вопреки своим обязательствам по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях киевские власти не реагировали на происходящее», – говорится в сообщении российского министерства иностранных дел.

Эвакуация будет проведена в ближайшее время.

Почти синхронно МИД заявило об установлении дипломатических отношений с признанными Россией народными республиками Донецка и Луганска.

Обмен нотами между министерством иностранных дел России и аналогичными структурами ДНР и ЛНР произошел 22 февраля. Это официальное начало дипотношений между странами на уровне посольств.

«Российская сторона нацелена на всестороннее развитие сотрудничества с ДНР и ЛНР, в том числе по линии внешнеполитических ведомств в интересах граждан наших стран, укрепления мира, региональной стабильности и безопасности», – заявило МИД России.