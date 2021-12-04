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Дмитрия Медведева переизбрали председателем «Единой России»

18:30, 04 декабря, 2021
Дмитрий Стрелков
Дмитрия Медведева переизбрали председателем «Единой России»
18:30, 04 декабря, 2021
Дмитрий Стрелков
134
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#Москва\n#Россия\n#Единая Россия\n#Дмитрий Медведев
Фото: vk.com/dm
134
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Это его третий срок на данном посту.

Москва. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева переизбрали председателем «Единой России». Как сообщили «Известия», соответствующее решение принял 4 декабря съезд партии.

Согласно партийному уставу, срок полномочий председателя «Единой России» составляет пять лет. Экс-председателя Госдумы Бориса Грызлова, в свою очередь, переизбрали председателем высшего совета партии.

Отметим, что Грызлов занимает свою должность с момента её введения, с апреля 2008 года. Медведева переизбирают уже второй раз. В мае 2012 года он сменил на посту председателя Владимира Путина. В январе 2017 года Дмитрия Анатольевича переизбрали.

18:30, 04 декабря, 2021
Дмитрий Стрелков
134
0
#Москва\n#Россия\n#Единая Россия\n#Дмитрий Медведев
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