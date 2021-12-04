Это его третий срок на данном посту.

Москва. Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева переизбрали председателем «Единой России». Как сообщили «Известия», соответствующее решение принял 4 декабря съезд партии.

Согласно партийному уставу, срок полномочий председателя «Единой России» составляет пять лет. Экс-председателя Госдумы Бориса Грызлова, в свою очередь, переизбрали председателем высшего совета партии.

Отметим, что Грызлов занимает свою должность с момента её введения, с апреля 2008 года. Медведева переизбирают уже второй раз. В мае 2012 года он сменил на посту председателя Владимира Путина. В январе 2017 года Дмитрия Анатольевича переизбрали.