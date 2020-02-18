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Законопроект о переносе выходного на 31 декабря не нашел поддержки в правительстве

12:30, 18 февраля, 2020
Евгений Кандаков
Законопроект о переносе выходного на 31 декабря не нашел поддержки в правительстве
12:30, 18 февраля, 2020
Евгений Кандаков
126
0
#отдых\n#Новый год\n#выходные\n#праздники\n#Правительство РФ\n#законопроект
Фото: pixabay.com
126
0

Но этом не значит, что россияне обязательно будут работать перед Новым годом.

Москва. Кабмин отклонил законопроект об обязательном переносе одного новогоднего выходного на 31 декабря. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ТАСС.

В Комиссии по законопроектной деятельности правительства России не увидели необходимости в принятии специального закона, поскольку правительство и без него вправе переносить выходные на 31 декабря.

Напомним, законопроект об обязательном переносе выходного дня на 31 декабря был внесен в Госдуму в конце ноября 2019 года. Документ сразу подвергся критике депутатов.

12:30, 18 февраля, 2020
Евгений Кандаков
126
0
#отдых\n#Новый год\n#выходные\n#праздники\n#Правительство РФ\n#законопроект

 

 

 


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