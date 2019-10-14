В России предложили блокировать сайты о жестокости к животным до суда

Правительство поддержало законопроект.

Москва. В Госдуму России внесли законопроект, предусматривающий досудебную блокировку сайтов, содержащих насилие над животными. Об этом пишет RT.

По словам председателя комитета нижней палаты по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурманова, в настоящий момент «система абсолютно неэффективна». Чиновник отметил, что сейчас для блокировки сайта необходимо обратиться в прокуратуру, ведомство назначит проверку, которая займет месяц. Далее дело передадут в суд, после чего будет вынесено решение.

«Но время уходит, а всё это тиражируется и переходит на другие ресурсы, социальные сети, «зеркала» этих сайтов. <…> Мы предложили этот механизм досудебной блокировки, когда Роскомнадзор, получив обращение или обнаружив в инициативном порядке этот контент, закрывает доступ к этим сайтам», — заявил Бурматов.

Чиновник отметил, что просмотр роликов с жестоким контентом может толкать на преступления.

Бурманов также уточнил, что правительство поддержало законопроект.