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В России возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

10:59, 26 февраля, 2019
Дарья Снидкова
10:59, 26 февраля, 2019
Дарья Снидкова
186
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#социальные проекты\n#Москва\n#автомобилисты\n#скидки\n#Минпромторг\n#автомобиль\n#покупки
Фото: pxhere.com
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Работа начнется с 1 марта.

Москва. С 1 марта в России возобновят социальные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщила пресс-служба Кремля.

«С этого года мы согласовали в правительстве объём бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», - сказал Мантуров.

Согласно справке «Ведомостей», эти программы позволяли получить 10% скидку при покупке авто по цене до 1,45 млн рублей. Для Дальнего Востока – 25%.

В программе «Первый автомобиль» могли принять участие россияне, которые покупали первую машину, в программе «Семейный автомобиль» - семьи с двумя и более детьми.

10:59, 26 февраля, 2019
Дарья Снидкова
186
0
#социальные проекты\n#Москва\n#автомобилисты\n#скидки\n#Минпромторг\n#автомобиль\n#покупки

 

 

 


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