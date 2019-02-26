В России возобновят программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Работа начнется с 1 марта.

Москва. С 1 марта в России возобновят социальные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным сказал глава Минпромторга Денис Мантуров, сообщила пресс-служба Кремля.

«С этого года мы согласовали в правительстве объём бюджетных ассигнований. Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», - сказал Мантуров.

Согласно справке «Ведомостей», эти программы позволяли получить 10% скидку при покупке авто по цене до 1,45 млн рублей. Для Дальнего Востока – 25%.

В программе «Первый автомобиль» могли принять участие россияне, которые покупали первую машину, в программе «Семейный автомобиль» - семьи с двумя и более детьми.