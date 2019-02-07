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В России уточнят закон о шпионских устройствах

12:20, 07 февраля, 2019
Дарья Снидкова
12:20, 07 февраля, 2019
Дарья Снидкова
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#Москва\n#шпионаж\n#СТС\n#поправки\n#Правительство РФ
Фото: angi.ru
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Поправки разъяснят термин СТС.

Москва. Кабмин внесет в Госдуму России поправки в Уголовный кодекс, которые разъяснят термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации» (СТС). Об этом сообщается на сайте правительства.

Внести уточнения распорядился премьер-министр Дмитрий Медведев.

Дело в том, что в действующем законодательстве значение термина СТС не раскрыто, отмечается в пояснительной записке. Уточнение к статье 138.1 УК России («Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации») позволят отличить СТС от технических устройств, которые «по своим характеристикам <…> рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем».

Ранее Медведев указывал, что из-за отсутствия конкретики в законе в зону риска могут попасть «те, кто приобретал такие средства просто для решения бытовых проблем».

12:20, 07 февраля, 2019
Дарья Снидкова
51
0
#Москва\n#шпионаж\n#СТС\n#поправки\n#Правительство РФ

 

 

 


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