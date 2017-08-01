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      Путин изменил порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг

      15:54, 01 августа, 2017
      Новичок
      15:54, 01 августа, 2017
      Новичок
      106
      0
      #Владимир Путин\n#ЖКХ\n#закон\n#жилищно-коммунальные услуги
      Фото: pixabay.com
      106
      0

      Если в здании имеется общедомовой прибор учета, то начислять будут по нему, если нет – по нормативам.

      Москва. Россияне будут оплачивать общедомовые коммунальные услуги по новому принципу. Закон об этом, принятый ранее Госдумой и Советом Федерации, подписал Президент России.  

      В размещенном на официальном сайте Кремля тексте документа говорится, что в Жилищный кодекс РФ вносится ряд изменений, касающихся порядка оплаты холодного и горячего водоснабжения, электроэнергии и водоотведения, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме.  

      Теперь при наличии общедомового прибора учёта размер указанных расходов будет пересчитываться согласно показаниям счётчика.  

      При его отсутствии плата определяется из норматива потребления тех или иных коммунальных ресурсов при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

      15:54, 01 августа, 2017
      Новичок
      106
      0
      #Владимир Путин\n#ЖКХ\n#закон\n#жилищно-коммунальные услуги

       

       

       

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