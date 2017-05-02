Роскомнадзор окончательно заблокирует RuTracker

Ведомство уже замедлило скорость скачивания торрентов.

Москва. Роскомнадзор планирует окончательно заблокировать самый популярный в России торрент-трекер. Надзорное ведомство замедлило скорость скачивания торрентов, а правообладатели готовят документы в Мосгорсуд, собираясь заблокировать «зеркала» сайта, сообщают «Известия».

В настоящее время Роскомнадзор заблокировал несколько серверов RuTracker со служебной информацией — торренты-анонсеры. С их помощью удавалось сообщать участникам обмена IP-адреса источников, у которых можно было скачивать файл.

По словам главы компании Pirate Pay Андрея Клименко, в результате блокировки анонсеров скачивание становится очень медленным или не происходит вообще.

«Российские провайдеры по указанию Роскомнадзора блокируют торренты-анонсеры нашего ресурса. В связи с этим затруднен учет статистики в профилях пользователей, попадающих под блокировки, а также могут возникать ошибки в статусах раздач», - говорится на сайте RuTracker.

«Борцы с пиратством все лучше понимают технологию и инфраструктуру пиратских сервисов. Мы будем предпринимать все больше усилий, чтобы искоренить нелегальное распространение фильмов», — считает глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

По мнению генерального директора онлайн-кинотеатра Tvzavr Марины Сурыгиной, RuTracker является крупнейшим в России источником нелегального контента, поэтому борьба с ним все еще актуальна.

«После блокировки его посещаемость на некоторое время упала, но потом пользователи нашли способы обхода запретов, и сейчас сайт функционирует в полную силу», — отметила она.