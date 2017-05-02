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      Роскомнадзор окончательно заблокирует RuTracker

      13:30, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      13:30, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      225
      0
      #запрет\n#Роскомнадзор\n#торренты\n#нелегалы
      Фото: twitter.com/orenru
      225
      0

      Ведомство уже замедлило скорость скачивания торрентов.

      Москва. Роскомнадзор планирует окончательно заблокировать самый популярный в России торрент-трекер. Надзорное ведомство замедлило скорость скачивания торрентов, а правообладатели готовят документы в Мосгорсуд, собираясь заблокировать «зеркала» сайта, сообщают «Известия».

      В настоящее время Роскомнадзор заблокировал несколько серверов RuTracker со служебной информацией — торренты-анонсеры. С их помощью удавалось сообщать участникам обмена IP-адреса источников, у которых можно было скачивать файл.

      По словам главы компании Pirate Pay Андрея Клименко,  в результате блокировки анонсеров скачивание становится очень медленным или не происходит вообще.

      «Российские провайдеры по указанию Роскомнадзора блокируют торренты-анонсеры нашего ресурса. В связи с этим затруднен учет статистики в профилях пользователей, попадающих под блокировки, а также могут возникать ошибки в статусах раздач», - говорится на сайте RuTracker.

      «Борцы с пиратством все лучше понимают технологию и инфраструктуру пиратских сервисов. Мы будем предпринимать все больше усилий, чтобы искоренить нелегальное распространение фильмов», — считает глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

      По мнению генерального директора онлайн-кинотеатра Tvzavr Марины Сурыгиной, RuTracker является крупнейшим в России источником нелегального контента, поэтому борьба с ним все еще актуальна.

      «После блокировки его посещаемость на некоторое время упала, но потом пользователи нашли способы обхода запретов, и сейчас сайт функционирует в полную силу», — отметила она. 

      13:30, 02 мая, 2017
      Елена Коробейникова
      225
      0
      #запрет\n#Роскомнадзор\n#торренты\n#нелегалы
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