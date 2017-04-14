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      За 2016 год Дмитрий Медведев заработал более 8,5 миллионов рублей

      17:22, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      17:22, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      147
      0
      #Дмитрий Медведев\n#сведения о доходах\n#доходы\n#заработная плата\n#заработок
      Фото: government.ru/press
      147
      0

      По сравнению с 2015 годом, это на 180 тысяч рублей меньше.

      Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заработал за 2016 год 8 млн 586 тысяч 974 рубля 69 копеек. По данным сайта правительства России, это на 180 тысяч меньше, чем в 2015 году. Тогда его доход составил 8 млн 767 тысяч 882 рубля 96 копеек.

      Ежемесячный заработок премьера-министра за 2016 год составил порядка 715 тысяч рублей.

      В сведениях о доходах указан список имущества Медведева, в который вошли два легковых автомобиля «ГАЗ» 20 и 21, арендованный на 49 лет земельный участок в России площадью 47 соток и квартира площадью 367,8 кв.м.

      В собственности у супруги Медведева Светланы значатся автомобиль «Фольксваген Гольф» и два машино-места, в безвозмездном пользовании – квартира.

      17:22, 14 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      147
      0
      #Дмитрий Медведев\n#сведения о доходах\n#доходы\n#заработная плата\n#заработок
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