За 2016 год Дмитрий Медведев заработал более 8,5 миллионов рублей

По сравнению с 2015 годом, это на 180 тысяч рублей меньше.

Москва. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заработал за 2016 год 8 млн 586 тысяч 974 рубля 69 копеек. По данным сайта правительства России, это на 180 тысяч меньше, чем в 2015 году. Тогда его доход составил 8 млн 767 тысяч 882 рубля 96 копеек.

Ежемесячный заработок премьера-министра за 2016 год составил порядка 715 тысяч рублей.

В сведениях о доходах указан список имущества Медведева, в который вошли два легковых автомобиля «ГАЗ» 20 и 21, арендованный на 49 лет земельный участок в России площадью 47 соток и квартира площадью 367,8 кв.м.

В собственности у супруги Медведева Светланы значатся автомобиль «Фольксваген Гольф» и два машино-места, в безвозмездном пользовании – квартира.