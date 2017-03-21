Полномочия по выбору главы Российской академии наук могут передать Путину

Соответствующее предложение Госдумы рассмотрят весной этого года.

Москва. Новые выборы главы академии в ноябре могут пройти уже по новой схеме. По данным «Интерфакс», в Госдуме готовят поправки в закон о науке, которые коснутся и данной процедуры.

Ученый секретарь РАН Михаил Пальцев заявил, что Дума может принять закон уже в весеннюю сессию, следовательно, выборы, намеченные на ноябрь, будут проходить по-новому. На общем собрании выберут несколько кандидатов на пост главы РАН, а Президент России назначит одного из них руководителем.

Стоит отметить, что нынешние три кандидата на пост главы РАН сняли свои кандидатуры с выборов.