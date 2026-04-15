Владимир Путин провёл рабочую встречу с генеральным директором, председателем правления ПАО «Россети» Андреем Рюминым. Глава компании доложил Президенту о результатах работы группы «Россети» за 2025 год, а также о текущей деятельности.

«На сегодня «Россети» работает в 82 регионах России, мы передаём 80 процентов вырабатываемой электроэнергии в стране. Число сотрудников на сегодня у нас составляет чуть более 235 тысяч человек. Выручка группы по итогам 2025 года превысила 1,8 триллиона рублей», – начал Андрей Рюмин.

