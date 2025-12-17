Сбер запустил тёплый и по-настоящему личный проект — «Итоги года». Каждый, кто пользуется сервисами банка или экосистемы, получил уникальный отчёт о том, как 2025 год сложился лично для него. Это не сухая статистика, а живая история успехов, привычек и реальной выгоды, которую приносит взаимодействие со Сбером. Итоги появились в приложении СберБанк Онлайн (6+) и на сайте банка — с 17 декабря их можно посмотреть там, где вам удобно.

Сбер бережно собрал данные из разных сервисов банка и партнёров, которые помогают решать задачи во всех сферах жизни. Расчёт прошел по 135 фактам, но в итоговый индивидуальный отчёт вошло только то, что действительно ценно для конкретного человека. В отчете можно увидеть, сколько бонусов Спасибо человек потратил за год и какую сумму кешбэка получил, сколько раз оплатил покупки улыбкой и как часто снимал наличные в банкоматах. Система посчитает совокупный доход по всем вкладам и накопительным счетам и наглядно покажет, какую выгоду принесли подписка СберПрайм и пакеты услуг.

Но год — это не только финансы. Поэтому персональные итоги напомнят, какую категорию покупок человек выбирал чаще всего и сколько поездок совершил на такси. Они оживят воспоминания о любимых фильмах и сериалах, напомнят о музыке, которая сопровождала. А ещё — расскажут о невидимой, но важной работе: например, сколько звонков мошенников предотвратил «Определитель номера» Сбера, чтобы год прошёл спокойно.

Одна из ключевых особенностей этого года — возможность увидеть динамику. Можно сравнить самые важные параметры с данными прошлого года и понять, как изменились расходы и привычки. Удобно, что сравнить себя можно не только с собой прошлогодним, но и со среднестатистическим клиентом Сбера.

В этом году проект впервые дополнен персональными итогами для предпринимателей. Владельцы бизнеса увидят ключевые показатели за 2025 год: оборот по счетам, вклад компании в благотворительность, количество бонусов СберБизнес Спасибо, сумму, сэкономленную благодаря подписке СберБизнесПрайм, доход по депозитам и долю покупателей, вернувшихся за повторными покупками.

Когда итоги подведены, самое время заглянуть вперёд. ИИ-помощник ГигаЧат предложит каждому описать свою мечту или цель на следующий год, задаст несколько уточняющих вопросов и составит персональную дорожную карту по их достижению. Подготовленный план будет опираться на текущие привычки и финансовые возможности человека, что сделает большую цель достижимой.

«Наш проект — это повод искренне порадоваться своим успехам. Мы хотим, чтобы, глядя на итоги, вы почувствовали гордость и удовлетворение от того, как прошёл 2025 год вместе со Сбером. Верим, что он был наполнен верными решениями и реальной выгодой. Каждый день вся экосистема Сбера работает на то, чтобы вы успешно решали повседневные и стратегические задачи, экономя время и деньги. Теперь мы можем собрать всю эту пользу в одну понятную историю — вашу личную историю года. Технологии превращают разрозненные цифры в полезные инсайты, помогают не только осознать свои достижения, но и уверенно планировать новые», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

