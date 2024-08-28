Украинский беспилотник атаковал Кировскую область

Котельнич. Кировская область. Дрон ВСУ впервые долетел до Кировской области. Атаке подвергся город Котельнич на западе региона, передает RT.

Целью налета была емкость с нефтепродуктами. Однако поджечь ее беспилотник не смог, написал в своем телеграм-канале глава области Александр Соколов. Пострадавших в результате инцидента нет, добавил губернатор.

Ситуация, по словам Соколова, находится под контролем, на место падения аппарата прибыл глава Котельнича Олег Исмаилов и специалисты экстренных служб.