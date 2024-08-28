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Украинский беспилотник атаковал Кировскую область

12:09, 28 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Украинский беспилотник атаковал Кировскую область
12:09, 28 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
531
0
#Кировская область\n#Украина\n#дрон\n#беспилотник\n#нефть\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
531
0

Целью был резервуар с нефтепродуктами в Котельниче.

Котельнич. Кировская область. Дрон ВСУ впервые долетел до Кировской области. Атаке подвергся город Котельнич на западе региона, передает RT.

Целью налета была емкость с нефтепродуктами. Однако поджечь ее беспилотник не смог, написал в своем телеграм-канале глава области Александр Соколов. Пострадавших в результате инцидента нет, добавил губернатор.

Ситуация, по словам Соколова, находится под контролем, на место падения аппарата прибыл глава Котельнича Олег Исмаилов и специалисты экстренных служб.

12:09, 28 августа, 2024
Евгений Кандаков
журналист
531
0
#Кировская область\n#Украина\n#дрон\n#беспилотник\n#нефть\n#СВО\n#спецоперация