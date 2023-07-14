Упавший в Курчатове украинский дрон повредил многоэтажку

Курчатов. Курская область. Беспилотник упал и взорвался в Курчатове Курской области. В результате повреждения получил многоэтажный дом, пишет RT со ссылкой на главу региона Романа Старовойта.

В своем Telegram-канале губернатор написал, что инцидент произошел в ночь на 14 июля. К счастью, никто из жильцов не пострадал, отметил чиновник. Также обошлось без ущерба критически важным объектам инфраструктуры.

По поводу дома Старовойт уточнил, что осколками посечены фасад и остекление. Губернатор пообещал в ближайшее время оказать жителям помощь с ремонтом.

Отметим, в городе Курчатове находится Курская АЭС.