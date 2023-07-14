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Упавший в Курчатове украинский дрон повредил многоэтажку

10:51, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Упавший в Курчатове украинский дрон повредил многоэтажку
10:51, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
739
0
#Украина\n#Россия\n#военные\n#губернаторы\n#Курск\n#АЭС\n#беспилотники\n#дроны\n#взрыв\n#СВО\n#спецоперация
Фото: скриншот видео с RT
739
0

В этом городе находится Курская АЭС.

Курчатов. Курская область. Беспилотник упал и взорвался в Курчатове Курской области. В результате повреждения получил многоэтажный дом, пишет RT со ссылкой на главу региона Романа Старовойта.

В своем Telegram-канале губернатор написал, что инцидент произошел в ночь на 14 июля. К счастью, никто из жильцов не пострадал, отметил чиновник. Также обошлось без ущерба критически важным объектам инфраструктуры.

По поводу дома Старовойт уточнил, что осколками посечены фасад и остекление. Губернатор пообещал в ближайшее время оказать жителям помощь с ремонтом.

Отметим, в городе Курчатове находится Курская АЭС.

10:51, 14 июля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
739
0
#Украина\n#Россия\n#военные\n#губернаторы\n#Курск\n#АЭС\n#беспилотники\n#дроны\n#взрыв\n#СВО\n#спецоперация