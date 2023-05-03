В рядах сводной казачьей бригады «Дон» появился спецотряд «Аксай»

Новочеркасск. Ростовская область. Специальный боевой отряд «Аксай» создан в составе сводной казачьей бригады «Дон». О боевых задачах, которые он будет выполнять, сообщает kazachestvo.ru.

Бригада «Дон» несет службу на передовой линии в наиболее опасных районах СВО. Ее новое подразделение «Аксай» предназначено не только для боевой, но и диверсионно-разведывательной деятельности. Фактически это батальонно-тактическая группа с широким спектром функций.

Командиром отряда «Аксай» назначен опытный боец, кубанский казак с позывным Чип. За мужество в выполнении задач спецоперации он представлен к званию Героя России.

В бригаде порталу рассказали также, что около половины «аксаевцев» имеют опыт боевых действий первого года СВО в рядах сводного отряда «Дон». При этом большинство из них отмечены государственными наградами. Другую половину сформировали из новичков-добровольцев. Однако их подготовку с самого начала ведут опытные бойцы, так что новобранцы уже имеют начальные знания и навыки для участия в спецоперации. В ближайшее время все они отправятся на передовую. В минувшие выходные в Новочеркасском войсковом казачьем соборе знамя отряда «Аксай» было торжественно прибито к древку и прошло обряд освящения.