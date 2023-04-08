Система ПВО сбила украинскую ракету над Феодосией

Феодосия. Крым. Над Феодосией была сбита ракета, запущенная со стороны Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов, пишет Коммерсантъ.

Как добавил советник Аксенова Олег Крючков, обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Издание напоминает, что перед этим Крым подвергался атаке 29 марта. Тогда под Симферополем сбили украинский дрон. Пострадавших и разрушений отмечено не было.