Закрыть
Все разделы Поиск
Ижевское оружие Спецпроект 100-летие Удмуртии Спецпроект
ДТП Удмуртии Спецпроект Здоровье Спецпроект
Если с другом вышел в путь...или как Датабанку удается сохранять баланс коммерции и дружбы Лонгрид Роман Лавинский: в 13 лет я решил, что буду хирургом Лонгрид Производство зависит от промышленных газов так же, как человек от воздуха Лонгрид

Система ПВО сбила украинскую ракету над Феодосией

15:11, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Система ПВО сбила украинскую ракету над Феодосией
15:11, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
97
0
#Украина\n#Крым\n#военные\n#ракеты\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
97
0

Жертв и разрушений по предварительным данным нет.

Феодосия. Крым. Над Феодосией была сбита ракета, запущенная со стороны Украины. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксенов, пишет Коммерсантъ.

Как добавил советник Аксенова Олег Крючков, обломки ракеты упали в одном из населенных пунктов Крыма. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.

Издание напоминает, что перед этим Крым подвергался атаке 29 марта. Тогда под Симферополем сбили украинский дрон. Пострадавших и разрушений отмечено не было.

15:11, 08 апреля, 2023
Евгений Кандаков
журналист
97
0
#Украина\n#Крым\n#военные\n#ракеты\n#СВО\n#спецоперация