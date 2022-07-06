Алишер Усманов передумал разводиться с Ириной Винер

Москва. Бизнесмен Алишер Усманов отозвал свое заявление о расторжении брака с Ириной Винер-Усмановой. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мирового суда Крылатского района Москвы.

«Исковое заявление истцом отозвано, судебное производство по иску прекращено», — приводит агентство слова представителя судебного органа.

Напомним, о намерении миллиардера развестись с руководительницей Всероссийской федерации художественной гимнастики стало известно в мае 2022 года. Усманов и Винер прожили в браке 30 лет.

UPDATE: позднее в СМИ появилась информация, что стороны решили расторгнуть брак без судебного процесса, почему и был отозван иск. Telegram-канал Baza сообщил, что развод Усманова и Винер был оформлен 4 июля в Кунцевском ЗАГСе Москвы.