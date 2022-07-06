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Алишер Усманов передумал разводиться с Ириной Винер

13:42, 06 июля, 2022
Евгений Кандаков
Алишер Усманов передумал разводиться с Ириной Винер
13:42, 06 июля, 2022
Евгений Кандаков
628
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#семья\n#брак\n#суд\n#предприниматели\n#спорт\n#гимнастика\n#развод
Фото: vk.com/usmanov53
628
0

Миллиардер отозвал заявление из суда.

Москва. Бизнесмен Алишер Усманов отозвал свое заявление о расторжении брака с Ириной Винер-Усмановой. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу мирового суда Крылатского района Москвы.

«Исковое заявление истцом отозвано, судебное производство по иску прекращено», — приводит агентство слова представителя судебного органа.

Напомним, о намерении миллиардера развестись с руководительницей Всероссийской федерации художественной гимнастики стало известно в мае 2022 года. Усманов и Винер прожили в браке 30 лет.

UPDATE: позднее в СМИ появилась информация, что стороны решили расторгнуть брак без судебного процесса, почему и был отозван иск. Telegram-канал Baza сообщил, что развод Усманова и Винер был оформлен 4 июля в Кунцевском ЗАГСе Москвы.

13:42, 06 июля, 2022
Евгений Кандаков
628
0
#семья\n#брак\n#суд\n#предприниматели\n#спорт\n#гимнастика\n#развод