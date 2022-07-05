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Госдума приняла закон об объединении ПФР и Фонда соцстрахования

16:37, 05 июля, 2022
Евгений Кандаков
Госдума приняла закон об объединении ПФР и Фонда соцстрахования
16:37, 05 июля, 2022
Евгений Кандаков
344
0
#Пенсионный фонд\n#пенсии\n#больничные\n#беременность\n#социальное страхование\n#социальная политика\n#Госдума\n#законы
Фото: duma.gov.ru
344
0

Это увеличит максимальные размеры выплат по больничным и в связи с беременностью.

Москва. С 1 января 2023 года в России появится единый Фонд пенсионного и социального страхования. Закон об этом в третьем, окончательном чтении приняла Госдума, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Также одобрены связанные с данной реформой поправки к Бюджетному, Трудовому, Налоговому кодексам и некоторым другим законам.

В частности, предполагается установить единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Их максимальный размер к 2025 году вырастет в 1,5 раза, рассчитали в Минтруде.

Введение единого тарифа позволит также оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет тем, кто работает по договорам гражданско-правового характера. Сейчас эти пособия получают только работники с трудовыми договорами.

Кроме того, слияние фондов упростит получение гражданами социальных выплат: они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению. А работодатели смогут заплатить все страховые взносы, заполнив всего один документ, что упростит отчетность.

16:37, 05 июля, 2022
Евгений Кандаков
344
0
#Пенсионный фонд\n#пенсии\n#больничные\n#беременность\n#социальное страхование\n#социальная политика\n#Госдума\n#законы