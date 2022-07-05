Госдума приняла закон об объединении ПФР и Фонда соцстрахования

Москва. С 1 января 2023 года в России появится единый Фонд пенсионного и социального страхования. Закон об этом в третьем, окончательном чтении приняла Госдума, сообщает пресс-служба законодательного органа.

Также одобрены связанные с данной реформой поправки к Бюджетному, Трудовому, Налоговому кодексам и некоторым другим законам.

В частности, предполагается установить единые тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, это позволит увеличить максимальные размеры выплат по страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Их максимальный размер к 2025 году вырастет в 1,5 раза, рассчитали в Минтруде.

Введение единого тарифа позволит также оформлять больничные и получать выплаты по беременности и родам, уходу за ребенком до полутора лет тем, кто работает по договорам гражданско-правового характера. Сейчас эти пособия получают только работники с трудовыми договорами.

Кроме того, слияние фондов упростит получение гражданами социальных выплат: они будут назначаться автоматически либо по одному заявлению. А работодатели смогут заплатить все страховые взносы, заполнив всего один документ, что упростит отчетность.