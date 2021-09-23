Популяция амурского тигра в Приморье достигла рекордных значений за последние два года

Сейчас там обитают 41 взрослая особь и 14 тигрят.

Владивосток. Приморский край. В национальном парке «Земля леопарда» в Приморье увеличилась численность особей амурского тигра. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.

С помощью фотомониторинга учёные из Приморья получили новые данные о популяции амурских тигров. На охраняемых территориях обитают 41 взрослая особь и 14 тигрят. По данным на 2019 год тигров было на десяток меньше.

Также в нацпарке «Земля леопарда» и заповеднике «Кедровая Падь» находится около 110 особей дальневосточного леопарда. Приморье — единственное место в мире, где они обитают в дикой природе.

В Минприроды отмечают, что тигры и леопарды растут одновременно, а равно «тигры не являются лимитирующим фактором для популяции леопардов». Леопардов с котятами часто замечают в местах, где у тигров высокая плотность проживания.

Для диких кошек создали хорошие условия: среда обитания расположена вдали от крупных населённых пунктов посреди леса, у самой границы с Китаем. Кроме того, на территории обитает много диких копытных, являющихся едой для тигров и леопардов. С помощью авиации удалось установить, что численность пятнистых оленей, косуль и кабанов здесь достигает примерно 22 тыс. особей. Также в сохранении сыграла роль и охрана территории.

Напомним, ранее в России разрешили охоту на краснокнижных зверей. Однако сделано это для того, чтобы защитить других представителей Красной книги. Кроме того, охота разрешена для регулирования численности особей, защиты населения и предотвращения массовых заболеваний.