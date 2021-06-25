В учениях российского флота и авиации у берегов Сирии примут участие носители гиперзвукового оружия

Испытания пройдут неподалеку от британского авианосца Queen Elizabeth.



Москва. Истребители МиГ-31К, в вооружение которых могут входить гиперзвуковые ракеты «Кинжал», переброшены на авиабазу Хмеймим в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России, пишет РБК.

В ведомстве пояснили, что самолеты примут участие в открывшихся 25 июня совместных учениях авиации и кораблей ВМФ России в Средиземном море. Будут испытаны боевые возможности ракетного крейсера «Москва», фрегатов «Адмирал Эссен» и «Адмирал Макаров», подводных лодок «Старый Оскол» и «Ростов-на-Дону» и двух истребителей МиГ-31К. Также к маневрам привлечены противолодочные и стратегические самолеты.

Отмечается, что в Средиземном море сейчас находится британский авианосец Queen Elizabeth. С 18 июня он проводит там операцию, направленную против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

Напомним, 23 июня у берегов Крыма в Черном море российские военные и пограничники заставили командира британского эсминца Defender изменить курс. Он вошел в наши территориальные воды и не реагировал на сигналы и радиосообщения. В связи с этим российский сторожевой корабль был вынужден открыть предупредительный огонь, а с самолета по пути следования эскадренного миноносца были сброшены 4 бомбы, после чего тот покинул запретную акваторию. Власти Великобритании после инцидента заявили, что курс корабля был проложен по международным водам.