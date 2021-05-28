Хождение по мухам: власти Ульяновской области объявили войну черной мошке

Массовый вылет кровососущих насекомых вызвал падеж скота в Сурском районе.



Ульяновск. Ульяновская область. Жители Ульяновской области жалуются на небывалое количество черной мошки. В Сурском районе массовый вылет кусачих насекомых привел к падежу скота, страдают и люди, сообщила пресс-служба правительства региона.

В связи с жалобами населения и. о. губернатора области Алексей Русских провел 27 мая совещание, на котором был принят план действий по борьбе с гнусом.

Было отмечено, что обилие болот на территории Никитинского, Чеботаевского и Астрадамовского сельских поселений Сурского района создало благоприятные условия для размножения насекомых. По словам и.о. министра природы региона Гульнары Рахматулиной, исследования ученых Ульяновского госпедуниверситета показали, что на черную мошку не действуют препараты, убивающие комаров и многих других паразитов. В связи с этим проводить дезинсекцию сейчас не имеет смысла. Травить мошку нужно на стадии личинки. Но есть и хорошая новость, заявила глава природоохранного ведомства. Она заключается в том, что жизненный цикл черной мошки составляет 20 дней, по истечении которых кровососы должны погибнуть сами.

По итогам совещания власти региона приняли решение выделить из областного бюджета средства, на которые ученые в августе-сентябре выявят места размножения черной мошки. В октябре, в период созревания личинок, эти районы протравят инсектицидами. В апреле 2022 года обследование болот и водоемов с обработкой препаратами проведут повторно.