Самыми забывчивыми в России оказались жители Брянска

Также выяснилось, что важную для себя информацию записывают 63% опрошенных.



Москва. Где живут самые забывчивые россияне, узнали социологи по результатам опроса. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на проведенное в мае 2021 года федеральное исследование.

Оказалось, что самые забывчивые люди живут в Брянске. На 2 месте – Саратов, третьем – Красноярск. Уфимцы и жители Ростова-на-Дону заняли 4 и 5 места соответственно.

Москвичи оказались на последнем месте 22 месте, владивостокцы - 21. Петербуржцев поместили на 19 позицию рейтинга.

Анкета состояла из 4 вопросов. Так, у респондентов спрашивали, часто ли они записывают важную информацию. Выяснилось, что это делают 63% россиян. Кроме того, участники исследования согласились, что забывают о договоренностях (18%) и теряют свои вещи (7%). Итоговый вопрос звучал: можете ли вы назвать себя забывчивым человеком? Положительно на него ответили 14% опрошенных.

Добавим, исследование показало, что больше трети россиян периодически теряют кошельки, деньги и карты. 21% респондентов признались, что регулярно забывают ключи, 15% - мобильные телефоны, 12% - документы 6% - очки и 4% - сумки.

Всего в опросе участвовало 2640 человек из 22 крупнейших городов России.