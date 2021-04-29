Медведев рассказал о плюсах четырехдневной рабочей недели

Сокращенный график не должен отразиться на зарплатах россиян.

Москва. Дмитрий Медведев назвал положительные стороны четырехдневной рабочей недели. О плюсах сокращенного графика зампредседателя Совбеза России рассказал на встрече с представителями профсоюзов. Об этом сообщает «Газета.ru».

Дмитрий Медведев отметил, что при переходе на четырехдневку не должна уменьшаться зарплата. При этом важно сохранить на прежнем уровне производительность труда и не допустить негативных изменений экономических показателей.

По мнению Медведева, сокращенная рабочая неделя позволит в ряде случаев избежать безработицы.

Он добавил, что переход к такому режиму труда может быть постепенным, начиная с уменьшения продолжительности рабочего дня в пятницу.

«В некоторых компаниях сокращается продолжительность рабочего дня в пятницу. Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний — сокращать на час, на два, на три», — заявил зампредседателя Совбеза.

Ранее сообщалось, что переход на четырехдневную рабочую неделю одобрили 30% россиян.