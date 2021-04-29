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Медведев рассказал о плюсах четырехдневной рабочей недели

15:40, 29 апреля, 2021
Андрей Поносов
Медведев рассказал о плюсах четырехдневной рабочей недели
15:40, 29 апреля, 2021
Андрей Поносов
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#Дмитрий Медведев\n#профсоюзы\n#рабочее время\n#безработица\n#сокращение
Фото: Екатерина Штукина/Пресс-служба Дмитрия Медведева
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Сокращенный график не должен отразиться на зарплатах россиян.

Москва. Дмитрий Медведев назвал положительные стороны четырехдневной рабочей недели. О плюсах сокращенного графика зампредседателя Совбеза России рассказал на встрече с представителями профсоюзов. Об этом сообщает «Газета.ru».

Дмитрий Медведев отметил, что при переходе на четырехдневку не должна уменьшаться зарплата. При этом важно сохранить на прежнем уровне производительность труда и не допустить негативных изменений экономических показателей.

По мнению Медведева, сокращенная рабочая неделя позволит в ряде случаев избежать безработицы.

Он добавил, что переход к такому режиму труда может быть постепенным, начиная с уменьшения продолжительности рабочего дня в пятницу.

«В некоторых компаниях сокращается продолжительность рабочего дня в пятницу. Можно это делать в масштабах эксперимента в целом регионе, в группе компаний — сокращать на час, на два, на три», — заявил зампредседателя Совбеза.

Ранее сообщалось, что переход на четырехдневную рабочую неделю одобрили 30% россиян.

15:40, 29 апреля, 2021
Андрей Поносов
358
0
#Дмитрий Медведев\n#профсоюзы\n#рабочее время\n#безработица\n#сокращение