Весной в России может появиться аномально большое количество комаров

Благодаря большим запасам снега и теплой весне повсюду появится много луж, в которых выводятся личинки этих насекомых.



Москва. Жителям европейской части России этой весной будут, скорее всего, сильно досаждать комары. Предположение об этом высказал радиостанции Sputnik научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Полчища насекомых расплодятся из-за больших запасов снега и теплой весны. После таяния сугробов повсюду возникнут лужи. Когда они перестанут замерзать по ночам и достаточно прогреются, в них начнут массово размножаться комары, сообщил биолог.

Личинки превращаются во взрослых особей примерно за 2 недели. Массового вылета кровососов можно ждать в конце апреля - начале мая, добавил Марьинский.

Однако если весна будет прохладной, то нашествие комаров не будет столь заметным.

«Чем меньше температура водоемов, тем медленнее развиваются личинки», - пояснил специалист.

Прогноза по комарам на лето он не дал, но сообщил, что если лето будет сухое, то плодиться комарам будет негде, и их численность сократится.