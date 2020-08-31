Российские конструкторы отправят в войска «Илью Муромца» на базе «Арматы»

Другой возможный вариант названия новой боевой машины поддержки танков - «Владимир Мономах».



Нижний Тагил. Свердловская область. На службу в российскую армию призовут «Илью Муромца». Такое название для новой боевой машины поддержки танков (БМПТ) предложил гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов, пишет со ссылкой на ТАСС «Российская газета».

По словам руководителя предприятия, новинка будет разработана на основе тяжелой гусеничной платформы «Армата». Напомним, сейчас ее используют танк Т-14, тяжелая БМП Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16. На вооружении у нового БМПТ будет боевой модуль с автоматическими пушками калибра 57 миллиметров.

Рассказывая о планах разработки боевой машины поддержки танков на шасси от «Арматы», Александр Потапов раскритиковал название «Терминатор», которое получило подобное изделие на базе Т-72.

«Пусть терминаторы останутся в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще», - заявил гендиректор «Уралвагонзавода».

Добавим, БМПТ - новый класс бронетехники, разработанный в России. Эти машины призваны защищать танки от гранатометчиков, противотанковых орудий и ПТРК. Могут быть вооружены скорострельными пушками, автоматическими гранатометами и противотанковыми ракетами. Созданная ранее БМПТ «Терминатор» прошла испытания в боевых условиях Сирии и принята на вооружение армиями России и Казахстана.