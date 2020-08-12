  • $ 73.15 ↓
  • € 85.92 ↓

Метеоролог спрогнозировал потепление в европейской части России

10:52, 12 августа, 2020
Евгений Кандаков
Метеоролог спрогнозировал потепление в европейской части России
10:52, 12 августа, 2020
Евгений Кандаков
171
0
#погода\n#лето\n#прогноз погоды\n#Росгидромет\n#синоптики\n#тепло
Фото: pixabay.com
171
0

Холода прекратятся к 18 августа.

Москва. Массы холодного воздуха уйдут из европейской части России к 18 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

По его словам, повышения температуры следует ждать со следующего вторника. Столбики термометров поднимутся к тому времени примерно до 20 градусов. Однако на жару рассчитывать не стоит: в целом температурный фон все равно будет на 1-1,5 градуса ниже нормы.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что с середины текущей недели в европейской части России установится сентябрьская погода. Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса.

10:52, 12 августа, 2020
Евгений Кандаков
171
0
#погода\n#лето\n#прогноз погоды\n#Росгидромет\n#синоптики\n#тепло

 

 

 


Рекомендуем

Тесты

Какая ты кошка?

17:54, 07 августа, 2020

Сможете ли вы сдать ЕГЭ?

17:25, 23 июля, 2020

Что вы знаете о поправках в конституцию?

12:25, 26 июня, 2020

Знакома ли вам классическая русская живопись?

16:33, 29 мая, 2020

Знаете ли вы основные вехи развития Интернета?

15:17, 18 мая, 2020

Помните ли вы хорошие фильмы о Великой Отечественной?

16:03, 08 мая, 2020

Кто вы в «Игре престолов»?

16:38, 17 апреля, 2020

Что вы знаете о «Кавказской пленнице»?

17:16, 03 апреля, 2020

Что вы знаете о «Евгении Онегине»?

14:58, 20 марта, 2020

Женские слова. Лёгкий тест для слабого пола.

13:40, 06 марта, 2020

Мужские слова. Лёгкий тест для сильного пола.

17:53, 21 февраля, 2020

Что вы знаете о дне всех влюблённых?

17:28, 14 февраля, 2020

Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Все вновь заболевшие коронавирусом в Удмуртии оказались жителями Ижевска

09:12, 06 августа, 2020
2891

Похолодание в Удмуртии продолжится

2382
15:20, 10 августа, 2020

Итоги дня: закрытие улицы Азина в Ижевске, судьба плавучих островов на Ижевском пруду и прогноз погоды

2250
18:00, 06 августа, 2020

Трехлетний мальчик погиб в аварии на дороге «Ижевск-Воткинск»

2231
19:09, 08 августа, 2020

Тело женщины нашли в поле у ижевского завода

2056
11:45, 06 августа, 2020

Два медведя насмерть загрызли 11-летнего мальчика в Сочи

13:45, 05 августа, 2020
2327

В московской аптеке покупателям предлагали настойку на рептилиях «от коронавируса»

1902
17:46, 06 августа, 2020

В Тюмени покупателя торгового центра насмерть завалило товаром

1617
12:34, 06 августа, 2020

В Москве ограбили коттедж борющегося с лейкемией миллиардера Тинькова

1595
16:55, 05 августа, 2020

Правительство России одобрило выплаты медикам за выполнение особо важных работ

1478
13:45, 09 августа, 2020

В Турции отметили рост числа заражений COVID-19 после открытия границы с Россией

11:58, 05 августа, 2020
1831

В Абхазии назвали дату прибытия первого поезда из России

1707
15:29, 06 августа, 2020

Траур по жертвам коронавируса объявили в Бразилии

1444
13:12, 09 августа, 2020

SFTS: в Китае предупредили о распространении нового вируса

1408
18:00, 08 августа, 2020

Лукашенко: судьбу задержанных россиян решат в Минске генпрокуроры России, Белоруссии и Украины

1327
14:50, 06 августа, 2020

Лонгриды

Решая проблемы зубов

14:18, 20 июля, 2020
4822

Один за всех: для чего нужна самозанятость?

14:38, 17 июля, 2020
5190

Уборка продолжается

18:01, 10 июля, 2020
5648

Раздельный сбор мусора начали внедрять в Глазове

15:50, 08 июля, 2020
5144

Первый «ЭКОпост» открылся в Удмуртии

17:32, 29 июня, 2020
5278

От паспарту до ню: история ижевской фотографии (18+)

13:08, 22 июня, 2020
12059

Завод стоит, дым идёт

14:42, 17 июня, 2020
10191

Яратон: разделяй с любовью

19:14, 11 июня, 2020
7777

Подняться со дна

15:05, 14 мая, 2020
15018

Промышленные отходы Удмуртии под контролем

16:30, 30 апреля, 2020
13301

Ипотека под 1% для семей с детьми

11:25, 22 апреля, 2020
13315

Удмуртия бьёт «мусорные» рекорды

08:30, 20 апреля, 2020
20337