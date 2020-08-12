Метеоролог спрогнозировал потепление в европейской части России

Холода прекратятся к 18 августа.



Москва. Массы холодного воздуха уйдут из европейской части России к 18 августа. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сообщает РБК со ссылкой на ТАСС.

По его словам, повышения температуры следует ждать со следующего вторника. Столбики термометров поднимутся к тому времени примерно до 20 градусов. Однако на жару рассчитывать не стоит: в целом температурный фон все равно будет на 1-1,5 градуса ниже нормы.

Ранее Роман Вильфанд предупредил, что с середины текущей недели в европейской части России установится сентябрьская погода. Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса.