Топ-10 самых горячих фотографий знаменитых девушек

Актрисы, модели и исполнительницы для аудитории 18+.
Лето в 2020 году не самое жаркое, поэтому мы собрали лучшие горячие фото знаменитостей в «Инстаграме».
1. Певица Рита Дакота
Я хочу к морю, сил моих нет. В Крым боюсь (сами помните почему), в Сочи Фед был вот, говорит люди стоя загорают, где-то открыли границы, но авиасообщение ещё нет. Кудааааа полететь? Куда? Кто у меня тут отбитый турик? Поделитесь идеями, куда можно полететь подышать морем? Или если не море, то хоть какую-нибудь Европу на выходные, погулять, поваляться на траве на пикнике.. Хэлп!! Ph: @olganikiforova
2. Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева
#maximmagazine
3. Певица Глюкоза
@svetlana_yudina.es
4. Модель Дарья Астафьева
5. Модель Виктория Одинцова
Morning fittings
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6. Певица Ольга Серябкина
Какая нра больше? By @sofia_valikova #molly
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7. Телеведущая Алена Водонаева
#FaceTime с любимой Сашей @genenfeld Ну и вы теперь тоже побывали в моей ванной, когда город уснул #facetimephotoshoot
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8. Певица Катя Кищук
in my invisible @my_dear_petra set 3
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9. Певица Анна Плетнева
Если человек что-то делает вкладывая свои жизненные энергии, хоть чуть чуть экспериментирует со своими внутренними измерениями ,он создает определенную возможность, которую ничем и никогда не сотрешь.. #неидеальныйпобег #лнтм #впоискахсвоегонеба
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10. Модель Ирина Шейк
@intimissimiofficial launches the Sveva Bra #InvisibleBra #TulleBalconette #Intimissimi @rowanpapier
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