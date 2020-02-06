Полтонны замороженных белорусских сверчков уничтожили на Брянщине

У перевозчика груза не нашлось сопроводительных документов.



Брянск. Брянская область. Специалисты Россельхознадзора уничтожили партию замороженных сверчков, ввезенных в Брянскую область из Белоруссии. У водителя не оказалось сопроводительных документов, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

На необычный груз обратили внимание таможенники. 24 пакета с замороженными сверчками общим весом 480 кг перевозил гражданин Белоруссии. Машину остановили и досмотрели на трассе Сураж - Костюковичи. По словам водителя, мороженые сверчки представляют собой сырье. Необходимых ветеринарных документов на насекомых у него не было. Кроме того, на пакетах отсутствовали этикетки с элементарными сведениями о товаре (место и дата изготовления, сроки годности и т.д.)

В связи с этим сверчков уничтожили на Унечском ветсанутильзаводе. Перевозчика привлекли к административной ответственности.