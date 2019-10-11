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На Урале предложили облучать куриные яйца для дезинфекции

14:44, 11 октября, 2019
Дарья Снидкова
На Урале предложили облучать куриные яйца для дезинфекции
14:44, 11 октября, 2019
Дарья Снидкова
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#яйца\n#Екатерибург\n#ученые
Фото: pixnio.com
74
0

Ученые планируют использовать пучки электронов.

Екатеринбург. Свердловская область. Специалисты Уральского федерального университета предложили облучать куриные яйца пучком электронов, дезинфицируя таким образом скорлупу. Об этом пишет «РГ».

Отмечается, что есть несколько промышленных способов обеззаразить яйцо, в том числе мытье (снижает срок хранения) и использование гамма-квантов. Последний может вызвать серьезное повреждение ДНК, из такого яйца не вырастить здоровых цыплят. Также метод дорогостоящ и может быть опасен для персонала.

По словам ученых, облучение наносекундным пучком электронов способно привести к гибели микроорганизмов. Кроме того, после яйцо сохраняет стерильность во время хранения. Причем эффект достигается даже при облучении только с одной стороны.

Ученые подобрали оптимальную дозировку облучения.  

«Результаты микроскопии показали: вылупившиеся из дезинфицированных яиц цыплята были здоровы, активны и хорошо развивались. В необлученной группе большая их доля имела различные заболевания, вероятно, вызванные бактериями», — заключили исследователи, отметив, что опыт доказывает безопасность такого облучения.

«Предложенная технология будет эффективной для биологической защиты в промышленном птицеводстве и позволит снизить применение антибиотиков», — считают в университете.  

14:44, 11 октября, 2019
Дарья Снидкова
74
0
#яйца\n#Екатерибург\n#ученые

 

 

 


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