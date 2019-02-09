Первые российские космонавты планируют отправиться на Луну в 2031 году

В дальнейшем такие полеты предполагается проводить ежегодно.

Москва. Первые российские космонавты должны отправиться на Луну в 2031 году. Как сообщает РИА Новости со ссылкой документ головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш, в дальнейшем такие полеты предлагается проводить ежегодно.

В 2032 год на спутник Земли доставят луномобиль, а также экипаж второй экспедиции, который займется «апробированием средств передвижения по поверхности».

Экспедиция 2033 года должна будет совершить на луномобиле поездки на дальние расстояния. На 2034 год намечено начало строительства лунной базы, а на 2035 год - продолжение строительства.

Каждая экспедиция в документе получила кодовое название - от М1 до М5. Каждую экспедицию предполагается проводить за счет двух пусков сверхтяжелой ракеты – одна будет выводить на орбиту пилотируемый корабль, вторая – взлетно-посадочный комплекс для высадки и последующего старта с Луны, а также другое оборудование.

Пилотируемым полетам должно предшествовать два испытательных старта в 2028 и 2029 годах.