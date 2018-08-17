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Вода в реке Тагил окрасилась в коричневый цвет

19:00, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
19:00, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
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#вода\n#загрязнения\n#Нижний Тагил\n#Свердловская область
Фото: Прокуратура Свердловской области
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Она оказалась загрязнена глиной.

Нижний Тагил. Свердловская область. Вода в реке Тагил в Свердловской области между населёнными пунктами Лёвиха и Аник окрасилась в коричневый цвет. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, дело в том, что воду загрязнили глиной.

Вместе с общественной организацией «Экоправо» надзорный орган зафиксировала сброс мутных вод с площадки, на которой идет добыча золота. Разрешения на сброс сточных вод на этом участке никому не выдавалось.

Отметим, что ниже по течению находятся водохранилища. Из Нижнеталильского берется вода для горячего водоснабжения жителей Нижнего Тагила.

Прокуратура организовала проверку по факту загрязнения воды, в том числе направила запрос в федеральное агентство по недропользованию.

Были взяты образцы воды для определения степени загрязнения. Вопрос о привлечении виновных будет решен.

19:00, 17 августа, 2018
Дарья Снидкова
615
0
#вода\n#загрязнения\n#Нижний Тагил\n#Свердловская область

 

 

 


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