На Камчатке медведь «потоптался» на крыше иномарки

Камчатка. Житель Камчатки заснял на видео как молодой медведь «топтался» на крыше автомобиля «Субару». Видео опубликовали на Ютуб-канале «Новости Камчатки – Кам 24».

Автор ролика пытался прогнать животное, но хищник не реагировал.

Позднее косолапый слез с крыши и пытался открыть двери авто, скорее всего, в надежде найти еду.

На Камчатке сняли на видео, как молодой медведь залез на автомобиль "Субару". На призывы автора записи оставить машину в покое хищник не реагировал. Сегодня в социальных сетях появилась запись, на которой видно, как на "Субару-Форестер" залез молодой медведь. Автор видео, видимо, владелец иномарки, не стесняясь в выражениях, призывает хищника покинуть автомобиль и идти куда подальше.