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На Сахалине выявили массовую гибель сельди

11:53, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
11:53, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
616
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#экология\n#природа\n#рыба\n#Сахалин\n#море
Фото: pixabay.com
616
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Экологи находят на побережье тысячи погибших рыб, причина неизвестна.  

Южно-Сахалинск. Экологи сообщили о массовой гибели сельди в северной части острова Сахалин. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на местных активистов. 

На одном 10-метровом участке побережья насчитали 4609 мертвых рыбин, на другом - 5990 экземпляров, рассказал в среду, 13 июня, руководитель общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын. 

Отмечается, что это еще не самое страшное - в других местах дохлую селедку находили десятками тонн. Среди погибших - рыбы разного возраста, в том числе еще не выметавшие икру. Пробы биоматериала отправлены в московские лаборатории.

11:53, 13 июня, 2018
Евгений Кандаков
616
0
#экология\n#природа\n#рыба\n#Сахалин\n#море

 

 

 


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