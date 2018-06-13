На Сахалине выявили массовую гибель сельди

Экологи находят на побережье тысячи погибших рыб, причина неизвестна.

Южно-Сахалинск. Экологи сообщили о массовой гибели сельди в северной части острова Сахалин. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на местных активистов.

На одном 10-метровом участке побережья насчитали 4609 мертвых рыбин, на другом - 5990 экземпляров, рассказал в среду, 13 июня, руководитель общественной организации «Эковахта Сахалина» Дмитрий Лисицын.

Отмечается, что это еще не самое страшное - в других местах дохлую селедку находили десятками тонн. Среди погибших - рыбы разного возраста, в том числе еще не выметавшие икру. Пробы биоматериала отправлены в московские лаборатории.